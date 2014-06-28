Новый трейлер игры Atomic Heart сопроводили песней Аллы Пугачевой

Новый трейлер компьютерной игры Atomic Heart создатели сопроводили песней российской певицы Аллы Пугачевой "Звездное лето". Однако разработчики из студии Mundfish не стали раскрывать официальную дату выхода шутера от первого лица в свет. На YouTube-канале появился ролик, в котором обнародованы боевые действия. Стоит уточнить, что эта игровая система выглядит потрясающе, а противники отлично детализированы. Известно, что арсенал оружия позволит протагонисту изощренно уничтожать роботов различными способами. Предположительно, проект появится в продаже ближе к концу текущего года. Atomic Heart будет доступна на персональных компьютерах и двух последних поколениях игровых консолей PlayStation и Xbox. Возрастное ограничение: 18+
В сеть утекли восемь минут геймплея из ремейка System Shock.
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