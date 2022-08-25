В сеть утекли восемь минут геймплея из ремейка System Shock

Официальной даты релиза у проекта нет.

В Интернет утекли восемь минут геймплея из ремейка компьютерной игры System Shock. Создатели работают над обновленной версией оригинального проекта, который вышел в свет еще в 1994 году. Данный ролик не стал официальным, так как его "слил" для пользователей YouTube-канал под названием Tony Monk. В видео презентовано сражение персонажа с главным антагонистом игры — искусственным интеллектом по имени SHODAN. Геймплей выглядит еще "сырым", так как в ролике не хватает звуков выстрелов и музыкального сопровождения, а и общее качество картинки вызывает вопросы у зрителей. Однако можно услышать все диалоги и композицию, которая играет в финальных титрах. Напомним, что официальный выход System Shock запланирован на персональных компьютерах и игровых консолях до конца 2022 года, но конкретной даты релиза у проекта всё ещё нет.

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Фото и видео: YouTube / Tony Monk