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Вышел трейлер фильма "Империя света" с Оливией Колман

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Мировая премьера состоится в декабре 2022 года.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма "Империя света" режиссера Сэма Мендеса.

Сюжет разворачивается в начале 80-х годов прошлого века в одном из британских приморских городков. Главная героиня работает в местном кинотеатре и влюбляется в молодого человека, который устроился на работу в то же заведение.

В фильме снялись Оливия Колман, Майкл Уорд, Колин Ферт и Тоби Джонс. Мировая премьера состоится в декабре 2022 года.

Ранее Amazon представила трейлер сериала "Властелин Колец: Кольца власти".

Видео: YouTube / Searchlight Pictures UK

Теги: searchlight pictures, империя света, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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