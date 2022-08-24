Вышел трейлер фильма "Империя света" с Оливией Колман

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма "Империя света" режиссера Сэма Мендеса.
Сюжет разворачивается в начале 80-х годов прошлого века в одном из британских приморских городков. Главная героиня работает в местном кинотеатре и влюбляется в молодого человека, который устроился на работу в то же заведение.
В фильме снялись Оливия Колман, Майкл Уорд, Колин Ферт и Тоби Джонс. Мировая премьера состоится в декабре 2022 года.
Ранее Amazon представила трейлер сериала "Властелин Колец: Кольца власти".
Видео: YouTube / Searchlight Pictures UK
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