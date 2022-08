Amazon представила трейлер сериала "Властелин Колец: Кольца власти"

Мировая премьера состоится 2 сентября.

Amazon представила новый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти".

В ролике показали новые кадры с Галадриэль, которая станет одним из главных персонажей. Также зрителям показали предысторию сюжета, который развернется за тысячи лет до событий романов писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

Мировая премьера "Колец власти" состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 2 сентября. В этот день выйдут два первых эпизода.

Видео: YouTube / Prime Video