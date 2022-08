HBO опубликовал ролик с кадрами сериала по The Last of Us

Его премьера состоится в 2023 году.

HBO опубликовал тизер предстоящих проектов. Ролик выложили на YouTube-канале HBO Max.

В число ожидаемых проектов вошли сериалы "Дом дракона", "Любовь и смерть" и "Кумир", а также новые сезоны "Наследников", "Белого Лотуса" и "Барри". Кадры сериала по игре The Last of Us появляются в конце ролика. В нем представили главных персонажей Джоэла и Элли.

Напомним, сериал по The Last of Us выйдет в 2023 году.

Видео: YouTube / HBO Max