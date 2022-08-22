HBO опубликовал ролик с кадрами сериала по The Last of Us

HBO опубликовал тизер предстоящих проектов. Ролик выложили на YouTube-канале HBO Max.
В число ожидаемых проектов вошли сериалы "Дом дракона", "Любовь и смерть" и "Кумир", а также новые сезоны "Наследников", "Белого Лотуса" и "Барри". Кадры сериала по игре The Last of Us появляются в конце ролика. В нем представили главных персонажей Джоэла и Элли.
Напомним, сериал по The Last of Us выйдет в 2023 году.
Ранее мы сообщали, что вышел дебютный тизер сериала "Уэнсдей" Тима Бертона.
Видео: YouTube / HBO Max
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