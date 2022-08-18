Вышел дебютный тизер сериала "Уэнсдей" Тима Бертона

Netflix выпустит ТВ-новинку осенью.

Вышел дебютный тизер сериала "Уэнсдей" от режиссера Тима Бертона, известного аудитории по работам "Битлджус" и "Марс атакует!", фильмам "Бэтмен" (1989 год), "Сонная лощина" и "Крупная рыба". Ролик опубликован на официальном YouTube-канал американского стримингового сервиса Netflix. История о девочке-подростке, дочери Гомеса и Мортиши Аддамс из "Семейки Адамс". Ей приходится учиться в академии Nevermore. При помощи экстрасенсорных способностей ребенок разбирается в таинственном убийстве, которое связано с прошлым ее семьи.Проект станет спин-оффом оригинальной серии.

Напомним, что роль Уэнсдей в проекте исполнила американка Дженна Ортега, известная по второму сезону сериала "Ты". Гомеса Аддамса сыграл пуэрториканский актер Луис Гусман, а Мортишу Аддамс воплотила британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. Сериал запланирован к выходу осенью 2022 года.

Вышел тизер болливудского боевика, названного в честь советского танка.

Фото и видео: YouTube / Netflix