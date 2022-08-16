Вышел тизер болливудского боевика, названного в честь советского танка

Фильм основан на книге The Burning Chaffees.

Вышел тизер болливудского исторического боевика, названного в честь советского плавающего танка ПТ-76. В западном мире техника известна под названием "Пиппа". Известно, что картина выйдет на экраны по случаю 75-летия независимости Индии. Сюжет истории основан на книге The Burning Chaffees, которую написал генерал Балрам Сингх Мехта. В ней говорится о работе 45-ой кавалерийской танковой эскадрилье, а также событиях третьей индо-пакистанской войны 1971 года. По ее итогам Восточный пакистан стал самостоятельным государством Бангладеш. Авторы уточнили, что особое внимание в книге уделяется битве за Гарипбур. Это крупное индийское сражение с Пакистаном.

Освободительную войну за Бангладеш часто называют единственной "справедливой войной" в истории, потому что она велась ради спасения жизней и освобождения нации. Рой Капур, продюсер картины

Продюсер подчеркнул, что создатели хотели рассказать о жизни обычной индийской семьи на передовой линии.

Netflix показал тизер "Кабинета редкостей Гильермо дель Торо".

Фото и видео: YouTube / RSVP Movies