"Маска" на НТВ вновь стала лучшим шоу России

В момент снятия маски доля аудитории на телеканале достигла 30,8%.

Шоу "Маска" на НТВ вновь стала лучшим развлекательным шоу недели среди зрителей 18+ (рейтинг 5,8%, доля – 17,8%) и аудитории 14-44 (рейтинг — 2,6% и доля — 13,7%). Кроме того, "Маска" возглавила топ эфирных событий февраля, оставив позади сериалы "Склифосовский" ("Россия-1"), "За первого встречного" (Первый канал), "Отпуск" (ТНТ) и шоу "Голос. Дети" (Первый канал).

Третий выпуск второго сезона шоу "Маска" вышел на НТВ 28 февраля. В финале программы жюри разоблачили участника, скрывающегося в костюме Ананаса. Им оказался известный продюсер Иосиф Пригожин. В момент снятия маски доля аудитории на телеканале НТВ достигла 30,8%.

Сейчас за победу в программе борются 12 участников. В их числе Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Неваляшка, Змея, Крокодил, Лама, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера и Солнце.

Первый сезон "Маски", вышедший в эфир 1 марта 2020 года, также вошел в топ эфирных событий. Впоследствии шоу признали лучшей регулярной развлекательной программой на российском телевидении за последние 4 года и лучшим музыкальным шоу последних 7 лет.

Фото: ntv.ru