Иосиф Пригожин в костюме Ананаса поразил жюри шоу "Маска"

Валерия не смогла угадать своего супруга и до последнего не хотела верить, что это он.

В воскресенье, 28 февраля, в эфир телеканала НТВ вышел третий выпуск нового сезона шоу "Маска". Очередным участником, который снял свою маску, оказался Ананас. В этом образе выступал муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Члены жюри так и не угадали, кто скрывался под костюмом Ананаса. Композиция Havana в его исполнении окончательно запутала судий, даже Валерия не смогла вычислить супруга. Александр Ревва отметил крутой английский исполнителя, а Регина Тодоренко и Тимур Родригез протанцевали все выступление Ананаса.

В разговоре с жюри участник признался, что имеет чемпионский титул, занимался боксом, программ на телевидении не вел. Судьи остановили свой выбор на Косте Дзю.

Когда Ананас снял маску, все закричали "Нет!", громче всех звучал голос Валерии. Певица твердила, что не верит своим глазам, и пребывала в шоке.

"Дорогая, ты говорила, что я не умею хранить секреты", - с лукавой улыбкой отметил Пригожин, добавив, что спел бы лучше, если бы не проблемы с легкими (недавно продюсер переболел коронавирусом).

Премьера нового сезона шоу "Маска" на НТВ состоялась 14 февраля. Всего в программе принимают участие 14 человек: Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Неваляшка, Змея, Крокодил, Лама, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце, Черная Пантера и Ананас. Имена двух последних уже раскрыты.

Ранее Александр Панайотов сравнил шоу "Маска" и "Точь-в-Точь".

Фото: Instagram / prigozhin_iosif