Александр Панайотов сравнил шоу "Маска" и "Точь-в-Точь"

Артист отметил, что программы устроены по-разному.

Певец и участник шоу "Точь-в-Точь" Александр Панайотов рассказал ресурсу "Инфореактор", чем отличается этот проект от "Маски" на НТВ. По его словам, различия у программ большие.

Суть "Точь-в-Точь" в том, что участники перевоплощаются в известных людей: важно добиться не только внешнего сходства со своим героем, но и перенять его манеры, жесты и голос. Члены жюри оценивают, насколько точно удалось изобразить того или иного человека.

Шоу "Маска" устроено иначе. В нем участвуют знаменитости, лица которых надежно скрыты под масками. Участники разговаривают через специальный фильтр, поэтому настоящий голос можно услышать только во время исполнения песни. Члены жюри и зрители выступают в роли своеобразных детективов – по правилам шоу они до последнего не знают, кто скрывается под костюмом.

Новый сезон шоу "Точь-в-Точь" стартовал на Первом канале 14 февраля спустя 5 лет перерыва. Участниками проекта стали популярные артисты: Доминик Джокер, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Митя Фомин и др.

14 февраля также состоялась премьера второго сезона шоу "Маска". В нем принимают участие 14 конкурсантов в костюмах: Ананаса, Банана, Белого Орла, Единорога, Зайца, Змеи, Крокодила, Ламы, Неваляшки, Носорога, Пингвина, Розовой Пантеры, Солнца и Черной Пантеры.

Фото: Instagram / panaiotov