На Первом канале стартует новый сезон шоу "Точь-в-точь"

Премьера состоится в это воскресенье, 14 февраля.

В воскресенье, 14 февраля, спустя пять лет перерыва в эфир Первого канала возвращается музыкальное шоу "Точь-в-точь". Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Участниками проекта стали популярные артисты: Доминик Джокер, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Митя Фомин и др. В каждом выпуске программы они будут меняться до неузнаваемости. Выступающие должны перевоплотиться в других звезд: важно добиться не только внешнего сходства со своим героем, но и перенять его манеры, жесты и голос.

В первом выпуске шоу участники изобразят Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, Шер, Элвиса Пресли, Билли Айлиш, Робби Уильямса и многих других. Ведущим "Точь-в-точь" остался Александр Олешко. Оценивать выступления участников будут: Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Максим Галкин. Четвертый судья будет меняться еженедельно.

Ранее мы писали, что презентацию второго сезона шоу "Маска" на НТВ посмотрели более 2 млн человек.

Фото: ВКонтакте / Шоу ТОЧЬ-В-ТОЧЬ