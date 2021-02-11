Презентацию второго сезона шоу "Маска" на НТВ посмотрели более 2 млн человек

Члены жюри проекта Филипп Киркоров и Регина Тодоренко появились в новых неожиданных образах.

Накануне в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте телеканала НТВ состоялась онлайн-презентация второго сезона шоу "Маска". Трансляцию посмотрели более 2 млн человек, свои комментарии оставили 5,5 тысяч пользователей интернета. Об этом сообщила пресс-служба НТВ.

Онлайн-презентация длилась два часа. В ней приняли участие создатели шоу, а именно генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. Кроме того, новый сезон представил ведущий шоу Вячеслав Макаров и звездное жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез (пятый член жюри пока держится в секрете).

К премьере второго сезона Киркоров и Тодоренко кардинально сменили имидж. Король российской эстрады предстал перед публикой совершенно седой, а телеведущая – с копной розовых волос.

Новый сезон шоу "Маска" стартует на НТВ 14 февраля. В нем примут участие 14 человек, в числе которых не только профессиональные исполнители, но и спортсмены, олимпийские чемпионы, народные артисты, юмористы и шоумены. Они примерят на себя костюмы: Ананаса, Банана, Белого Орла, Единорога, Зайца, Змеи, Крокодила, Ламы, Неваляшки, Носорога, Пингвина, Розовой Пантеры, Солнца и Черной Пантеры.

Ранее НТВ частично рассекретил пятого члена жюри второго сезона шоу "Маска".

Фото: Instagram / fkirkorov, reginatodorenko

Видео: YouTube / НТВ