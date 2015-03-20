НТВ частично рассекретил пятого члена жюри второго сезона шоу "Маска"

Премьерный выпуск второго сезона состоится 14 февраля.

Второй сезон шоу "Маска" стартует уже 14 февраля. В рамках премьерного выпуска зрители наконец-то узнают имя пятого члена жюри конкурса.

Судейские кресла займут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, исполнитель Филипп Киркоров и шоумен Тимур Родригез. Даже уже известным членам придется угадать своего коллегу. Он, как и участники, скрывается под маской. Для облегчения задачи были даны некоторые подсказки.

Фамилия и имя тайного члена жюри начинаются на другие буквы, нежели у его коллег по шоу. Он ниже Филиппа Киркорова (205 см), но выше Тимура Родригеза (172 см). Также сообщается, что секретный член жюри — точно не Андрей Малахов. Этот человек не умеет танцевать, но является звездой. Певица Валерия предположила, что это может быть Николай Басков.

В этом сезоне на сцену будут выходить не только профессиональные исполнители, но и спортсмены, олимпийские чемпионы, народные артисты, юмористы и шоумены, всего будет 14 участников.

Ранее продюсер шоу "Маска" на НТВ рассказала о костюмах нового сезона.

Фото: НТВ