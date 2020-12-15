Продюсер шоу "Маска" на НТВ рассказала о костюмах нового сезона

Одним из героев станет Банан из американской версии проекта.

Продюсер шоу "Маска" на НТВ Юлия Сумачёва рассказала в интервью NEWS.ru о костюмах, в которых будут выступать участники в новом сезоне. Одним из героев проекта станет Банан. Его костюм взяли из американской "Маски".

"Мне очень понравился этот образ: озорной и смешной. Когда его видишь, то сразу улыбаешься", - отметила Сумачёва.

Этот костюм является самым легким из 14 и весит около 13 кг. У Банана будет куртка и фартук с лентами и карманами, брюки, перчатки, обувь, маска банана съемная. Все золотистого цвета.

Еще одним героем шоу станет Белый Орел. В отличие от Банана, это оригинальный российский костюма. Перья Орла будут держаться на оводе колеса.

Всем звездам, принимающим участие в проекте, предлагают маски на выбор. Во втором сезоне было 30 вариантов, из которых осталось 14. Одну маску не выбрали участники ни первого, ни второго сезона – им стал костюм Павлина.

Еще одна маска, которая не вошла в итоговый список, это Джокер. Задумка костюма – двуликость: с одной стороны веселое лицо, с другой – грустное.

Второй сезон шоу "Маска" выйдет на телеканале НТВ 14 февраля. Кресла членов жюри займут Тимур Родригез, Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко. Пятый человек держится в секрете.

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Фото: Instagram / anatoliytsoy_official, NEWS.ru