На "России-1" стартовал 12-й сезон шоу "Танцы со звездами"

В проекте принимают участие 11 пар, главным хореографом шоу стал Василий Козарь.

На телеканале "Россия-1" стартовал 12-й сезон шоу "Танцы со звездами". Премьера состоялась в воскресенье, 17 января, в 18:00.

В этот раз в проекте принимают участие 11 пар. В их числе Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, DAVA и Дарья Палей, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, Янина Студилина и Денис Тагинцев и др.

Ведет программу Андрей Малахов. Главным хореографом и режиссером шоу стал Василий Козарь.

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Фото: Википедия