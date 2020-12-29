На "России-1" стартовал 12-й сезон шоу "Танцы со звездами"

На телеканале "Россия-1" стартовал 12-й сезон шоу "Танцы со звездами". Премьера состоялась в воскресенье, 17 января, в 18:00.
В этот раз в проекте принимают участие 11 пар. В их числе Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, DAVA и Дарья Палей, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, Янина Студилина и Денис Тагинцев и др.
Ведет программу Андрей Малахов. Главным хореографом и режиссером шоу стал Василий Козарь.
Ранее мы писали, что Little Big представит Россию на "Евровидении" в 2021 году.
Фото: Википедия
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