Little Big представит Россию на "Евровидении" в 2021 году

Финал международного песенного конкурса состоится в Нидерландах 22 мая.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2021 году в обычном режиме. Об этом заявил комментатор шоу Грэм Нортон.

Финал конкурса состоится в Нидерландах 22 мая. Россию на "Евровидении" представит рейв-группа Little Big, которая должна была выступать в 2020 году с песней Uno. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся.

В этом году, если конкурсант будет находиться на карантине, ему можно будет записать свой номер заранее. В этом случае будут действовать строгие правила. Организаторы "Евровидения" пока не раскрывают подробности.

Ранее мы писали, что клип Little Big на песню "Uno" стал самым популярным на YouTube в 2020 году.

Фото: Instagram / littlebigband