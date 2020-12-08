Клип Little Big на песню "Uno" стал самым популярным на YouTube в 2020 году

С начала публикации он набрал более 170 млн просмотров.

В сети появился рейтинг "Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020)". Самым популярным признан клип группы Little Big на песню "Uno". С начала публикации он набрал более 170 млн просмотров. Об этом сообщили в официальном блоге "Google Россия".

С этой песней группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса песенный конкурс перенесли на следующий год. Вместо него состоялся концерт Europe Shine a Light, который посмотрели 73 млн зрителей. Возможно, Little Big выступит на "Евровидении" в 2021 году.

Второе место в списке самых популярных клипов занял еще один видеоролик петербургской рейв-группы. Клип на песню Hypnodancer набрал более 151 млн просмотров.

В топ-3 также попало совместное видео Niletto и Клавы Коки на песню "Краш". Ролик собрал на YouTube более 117 млн просмотров за год. На четвертом – еще один клип Клавы Коки на песню "Покинула чат", собравший более 80 млн просмотров.

Ранее мы писали, что украинцы отдали предпочтение российской музыке на YouTube в 2020 году.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest