Украинцы отдали предпочтение российской музыке на YouTube в 2020 году

В список популярных исполнителей попали Клава Кока, Моргенштерн и Little Big.

В 2020 году жители Украины в основном слушали российских исполнителей на YouTube. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном блоге Google Украина.

В топ-10 клипов, которые занимали первые места в трендах, попали только два ролика украинских артистов. Это клипы поп-группы Artik & Asti, а также дуэта Веры Брежневой и Дмитрия Монатика. Все остальные в десятке являются российскими исполнителями.

Список в этом году возглавила песня "Краш" Клавы Коки и Niletto. Вместе с ними украинцы часто слушали Little Big, Моргенштерна, Басту и Zivert.

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