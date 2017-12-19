Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних шоу

Предполагается, что отношение к нему испортилось после того, как артист предложил бойкотировать съемки новогодних программ.

СМИ опросили россиян и выяснили, кого они больше всего не хотели бы видеть на новогоднем телевизионном огоньке. Антирейтинг составило ФАН.

На первой строчке оказался Валерий Меладзе. Предполагается, что отношение к нему испортилось после того, как артист предложил бойкотировать съемки новогодних программ. Меладзе обвинили в попытке пиара.

Вторая строчка досталась Ольге Бузовой, чье имя часто появляется в прессе по поводу того или иного скандала.

Третье место занял рэпер Моргенштерн, многие считают, что экстравагантному артисту не место в подобных программах. Четвертую строчку между собой поделили Филипп Киркоров и Николай Басков. Отмечается, что зрители устали от одних и тех же лиц.

В конце списка оказалась Алла Пугачева.

Ранее Винокур оценил предложение Меладзе о бойкоте новогодних "огоньков".

Фото: Instagram/ meladzevalerian