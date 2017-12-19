Меладзе возглавил рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних шоу

СМИ опросили россиян и выяснили, кого они больше всего не хотели бы видеть на новогоднем телевизионном огоньке. Антирейтинг составило ФАН.
На первой строчке оказался Валерий Меладзе. Предполагается, что отношение к нему испортилось после того, как артист предложил бойкотировать съемки новогодних программ. Меладзе обвинили в попытке пиара.
Вторая строчка досталась Ольге Бузовой, чье имя часто появляется в прессе по поводу того или иного скандала.
Третье место занял рэпер Моргенштерн, многие считают, что экстравагантному артисту не место в подобных программах. Четвертую строчку между собой поделили Филипп Киркоров и Николай Басков. Отмечается, что зрители устали от одних и тех же лиц.
В конце списка оказалась Алла Пугачева.
Ранее Винокур оценил предложение Меладзе о бойкоте новогодних "огоньков".
Фото: Instagram/ meladzevalerian
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