Винокур оценил предложение Меладзе о бойкоте новогодних "огоньков"

Юморист Владимир Винокур оценил предложение певца Валерия Меладзе о бойкоте новогодних "огоньков". В интервью 15 ноября Винокур заявил, что скептически относится к инициативе, передает телеканал "360". Он считает, что бойкот – не лучший из выходов, не самое лучшее, что можно придумать. Зрители лишатся праздника, хотя они не причем, считает юморист.

При этом Винокур посетовал, что артистам не дают работать, тогда как каждый день "миллионы людей за день ездят в городском транспорте и самолеты возят на отдых".

Певец Валерий Меладзе ранее объяснил свой призыв бойкотировать новогодние шоу. По словам артиста, он лишь предположил ситуацию, какой была бы праздничная ночь без этих шоу. Музыкант уверен, что решение об отмене новогодних развлекательных программ огорчило бы многих телезрителей. Однако этот шаг мог бы привлечь внимание общественности к проблемам артистов.

Меладзе указал, что ему присылали предложения участвовать в съемках новогодних программ, но он пока не принял для себя решения. Он подчеркнул, что из-за ограничений остался почти без всего годового заработка. По его словам, отрасль в целом потеряла порядка 90% всей прибыли.

Фот: скриншот видео YouTube / БЕЗ ДИПЛОМАТИИ. Интервью