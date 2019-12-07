Меладзе указал, что не призывал ни к какому бойкоту.

Певец Валерий Меладзе объяснил свой призыв бойкотировать новогодние шоу. По словам артиста, он лишь предположил ситуацию, какой была бы праздничная ночь без этих шоу. Об этом он заявил в интервью "МК".

Музыкант уверен, что решение об отмене новогодних развлекательных программ огорчило бы многих телезрителей. Однако, этот шаг мог бы привлечь внимание общественности к проблемам артистов.

Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и Новый год нас не заметят. - Валерий Меладзе, певец

Меладзе указал, что ему прислали предложения участвовать в съемках новогодних программ, но он пока не принял для себя решения. Он подчеркнул, что из-за ограничений остался почти без всего годового заработка. По его словам, отрасль в целом потеряла порядка 90% всей прибыли.

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