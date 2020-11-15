Харитонов назвал причины драки с Яндиевым

По словам российского спортсмена, Яндиев взял у него в долг крупную сумму и не собирался отдавать.

Боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов назвал причины драки с Адамом Яндиевым. В интервью YouTube-каналу Александра Лютикова он рассказал, что именно произошло.

В Лужниках между ними состоялся разговор. В итоге они не смогли договориться и Харитонов получил несколько ударов кастетом по голове.

Я много раз помогал Адаму, одалживал деньги. Несколько месяцев подряд он занимал по 200 тыс. рублей. Пришлось взять кредит, потому что почти все свои деньги я вложил в бизнес. После очередной просьбы я ему отказал, он слегка обиделся. Прошло два года, деньги никто не возвращал, но при этом Адам на частном самолете мог себе позволить полететь, вечеринки устраивал. - Сергей Харитонов, российский боец смешанных единоборств

Боец познакомил Яндиева со своим другом. Затем выяснилось, что тот тоже одалживал Яндиеву деньги и назад их не получал. После этих случаев Харитонов предупредил всех общих друзей, чтобы деньги ему не давали.

Ранее мы сообщили, что стало известно, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона.

Видео: Youtube/Александр Лютиков