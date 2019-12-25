Стало известно, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина.
Злоумышленники могут узнать ФИО и паспортные данные владельца телефона. По ним они узнают, владеет ли жертва недвижимостью или автомобилями. Таким образом оценивается уровень благосостояния. Кроме того, большая часть личных данных находится в открытом доступе. Угроз для личных данных существует достаточно.
Эти угрозы постоянно пополняют за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных.
- Арсений Щельцин, гендиректор АНО "Цифровые платформы"
Госорганы регулярно ведут борьбу с мошенниками. Действуют определенные правила безопасности, которые регулируют работу всех систем и сотрудников. По факту, ограничения, действующие в частном секторе экономики, намного более щадящие. Там регламентируется лишь хранение данных, но не их обработка. Обычно этим пользуются аферисты, у которых есть подельники в бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, имеющих доступ к личным данным россиян.
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Фото: pixabay
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