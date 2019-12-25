Эксперт подчеркнул, что номер телефона дает мошенникам больше личной информации, чем можно себе представить.

Стало известно, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина.

Злоумышленники могут узнать ФИО и паспортные данные владельца телефона. По ним они узнают, владеет ли жертва недвижимостью или автомобилями. Таким образом оценивается уровень благосостояния. Кроме того, большая часть личных данных находится в открытом доступе. Угроз для личных данных существует достаточно.

Эти угрозы постоянно пополняют за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных. - Арсений Щельцин, гендиректор АНО "Цифровые платформы"

Госорганы регулярно ведут борьбу с мошенниками. Действуют определенные правила безопасности, которые регулируют работу всех систем и сотрудников. По факту, ограничения, действующие в частном секторе экономики, намного более щадящие. Там регламентируется лишь хранение данных, но не их обработка. Обычно этим пользуются аферисты, у которых есть подельники в бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, имеющих доступ к личным данным россиян.

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