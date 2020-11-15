Избирательные участки открылись по всей республике в 07:00 (08:00 мск).

В Молдавии начался второй тур выборов президента.

На территории страны работает 2004 избирательных участка. Ещё 139 пунктов откроются в 26 странах. Участки в Молдавии будут работать до 21:00(22:00 мск). Всех избирателей просят надеть маски и перчатки. Кроме того, им рекомендуют использовать собственные ручки. Средства индивидуальной защиты выдают на участках. При входе всем избирателям измеряют температуру.

Около 6 тыс. полицейских обеспечивают безопасность в ходе голосования в Молдавии. Более 2,6 тыс. местных и международных наблюдателей аккредитованы со стороны СНГ, ОБСЕ и ЕС.

Ранее мы сообщили, что врач сообщил о "серой зоне" тестов на антитела к COVID-19.

Видео: Youtube/AudienceMD