Каждая тестовая система имеет свои «серые зоны», свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Как только тест-система попадает в серую зону, то он и не положительный, и не отрицательный.

Врач сообщил о "серой зоне" тестов на антитела к COVID-19. В интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что у тестов на антитела от COVID-19 есть "серая зона".

Только тест ПЦР может показать наличие или отсутствие коронавируса у пациента. Исследование на антитела производится для других целей. По факту, оно может показать силу иммунного ответа на заболевание. В таких случаях у человека может быть не только положительный или отрицательный тест, но и сомнительный.

Инфекционист заверил, что помимо этого есть еще случаи, когда тест попадает в "серую зону". Это может произойти из-за пренебрежения правилами подготовки к тестированию на коронавирус.

Ранее мы сообщили, что Польша обвинила Россию в испорченной репутации.

Фото: pixabay