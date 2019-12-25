Политик заявил, что Россия атакует Польшу в информационном поле, что создает плохую репутацию польской стороны.

Польша обвинила Россию в испорченной репутации. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

По мнению пресс-секретаря, Москва якобы стремиться выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе. По его словам, деятельность российских властей представляет собой самую большую угрозу для страны, основанную на лжи и манипуляции.

Жарин подчеркнул, что имеет ввиду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" России. Пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб добавил, что "скоординированные информационные атаки" против государства также ведут Германия и Китай.

Ранее мы сообщили, что Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке.

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