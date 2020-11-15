Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Глава государства заверил, что делает все возможное для завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к жителям Донбасса. В нем он обратился к гражданам на русском языке.

На данный момент Зеленский находится на самоизоляции в киевской клинике "Феофания". Недавно он заболел коронавирусом. Украинский лидер указал, что война обязательно завершится. По его словам, в скором времени им не понадобятся никакие контрольно-пропускные пункты. Для каждого украинца, проживающего на оккупированной территории, Украина открыта "во всех смыслах этого слова". Также президент напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе. При этом, власти обвинили жителей Донбасса в блокировании этой инициативы.

Донбасс считает, что украинская сторона регулярно срывает договоренности о синхронном открытии всех новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР уточнили, что открытие пропускных пунктов в районе Счастья и Золота невозможно. Это связано с тем, что Киев отказался оборудовать первый из них для проезда автомобилей. Помимо этого, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация не дает гражданам свободно перемещаться.

Ранее мы сообщили, что названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19.

Видео: Telegram/Zelenskiy / Official