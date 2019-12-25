Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19

Ключевая особенность вакцины заключается в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Соответственно, она дает полный набор всех антител.

Главный научный сотрудник центра, академик РАН, профессор Алексей Егоров заявил, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая в Центре им. М. П. Чумакова будет готова примерно в феврале. Об этом сообщает Ura.ru.

Профессор уверен, что главные отличия вакцины от других препаратов защитят организм от коронавирусной инфекции. По его словам, вакцина дает полный набор всех антигенов, что обеспечивает организму полный набор всех антител.

В августе Центр им. Гамалеи зарегистрировал первую вакцину от коронавируса. Препарат нахвали "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V". Он сделан на основе неопасного аденовируса, в который встроили небольшой ген, участок генома коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет в организм белки-антигены SARS-Cov-2, что провоцирует иммунный ответ.

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