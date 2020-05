Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 млн зрителей

Самые высокие просмотры зафиксировали в Италии, Нидерландах, Великобритании и России.

Специальный концерт Europe Shine a Light, который показали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения", посмотрели 73 млн зрителей. Об этом рассказали представители Европейского вещательного союза (EBU) в Instagram.

Самые высокие просмотры шоу были зафиксированы в Италии, Нидерландах, Великобритании и России. Во всех этих странах за мероприятием, которое транслировалось из города Хилверсюм, наблюдали более 2 млн человек.

Альтернативное "Евровидение" оказалось очень популярным у молодежи. 20% всех смотревших оказались в возрасте от 15 до 24 лет. Это почти в 2 раза превышает средний показатель вещательных каналов в прайм-тайм (11%).

Представители EBU также рассказали, что до 5 июня можно вернуть деньги за купленные билеты на "Евровидение-2020". Однако этими контрамарками можно будет воспользоваться и в 2021 году.

Стоит отметить, что в этом году не было голосования, поэтому не было и победителей. Однако три телеканала в Австралии, Швейцарии и Дании в прямом эфире выбрали своих претендентов на победу. Жители Австралии отдали первое место группе из Исландии Daði og Gagnamagnið, которая исполнила песню Think About Things. На втором месте оказались музыканты из России Little Big с песней Uno, на третьем – литовская группа The Roop с песней On Fire. Аналогично распределили свои голоса жители Швейцарии и Дании.

Однако если брать во внимание количество просмотров роликов на YouTube, то впереди с большим отрывом оказываются россияне. С момента публикации видео Little Big набрало более 99 млн просмотров. На втором месте по этим показателям оказались музыканты из Литвы (7,5 млн просмотров), на третьем – представитель Азербайджана с результатом в 5 млн просмотров.

Фото: Instagram / eurovision