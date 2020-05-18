Названа величайшая песня в истории "Евровидения"

Лучшей признали композицию победителей конкурса 1974 года.

Жители Великобритании назвали величайшую песню в истории "Евровидения". По их мнению, лучшей является композиция группы ABBA Waterloo. Об этом пишет The Telegraph.

Напомним, шведский музыкальный квартет победил на "Евровидении" в 1974 году. Тогда конкурс проводился в британском городе Брайтон.

В ночь на 17 мая состоялось "Евровидение-2020". В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс прошел в особом формате. Вместо гранд-финала зрители смотрели телешоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"). Многих разочаровал такой формат конкурса, поскольку не было традиционного голосования, накала эмоций и борьбы между конкурсантами. Однако выход все равно нашелся. В разных странах образовалось альтернативное жюри, которое выбрало наиболее достойных претендентов на победу.

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Видео: YouTube / mozpiano2