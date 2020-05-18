Пухляш в голубом из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Танцор из города Заринск, которому на данный момент 25 лет, оказался на втором месте в категории "Искусство".

Танцор из клипа российской группы Little Big Дмитрий Красилов, известный в сети как Пухляш, попал в рейтинг Forbes. Номинанты в рейтинг топ-30 перспективных россиян до 30 лет опубликованы на сайте издания.

Танцор из города Заринск, которому на данный момент 25 лет, оказался на втором месте в категории "Искусство". Он набрал 12,1% голосов. Лидером данной категории стал актёр Никита Кукушкин с 16,6% голосов читателей.

Как отмечают редакторы издания, выбор пользователей будет учтен экспертами при определении итогового списка. Рейтинг будет опубликован в Forbes во второй половине мая.

Дмитрий Красилов стал особенно популярным после участия в съемках клипа Little Big. Затем в апреле он снялся в видео группы Cream Soda про карантин. Участники перепели хит "Плачу на техно" коллектива "Хлеб". Также мы рассказывали детали биографии танцора.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest