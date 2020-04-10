Гудков и Cream Soda устроили "карантинный" рейв на балконах

Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции.

Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно". Участие в съемках принял танцор-пухляш, известный по работе с Little Big, а также телеведущий Александр Гудков. Ролик появился на YouTube.

По задумке сценаристов клипа, разные люди в ярких костюмах танцуют на собственных балконах. "А где еще? Самоизоляция в стране!", - написано в описании ролика. В частности, зрители могут увидеть пухляша Дмитрия Красилова, который появился в клипе Cream Soda в том же голубом костюме, что и в ролике Little Big.

Несколько ролей исполнил телеведущий Александр Гудков. Его можно увидеть в образе фигуристки и человека в спецкостюме и респираторе на лице, дезинфицирующего танцора на шесте.

В этом году Дмитрий Красилов должен был поехать на "Евровидение" вместе с российской рейв-группой Little Big. Музыкальному коллективу пророчили победу. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс решили перенести на следующий год.

Ранее мы писали, что Варнава и Гудков зажгли под хит Little Big.

Видео: YouTube / Чикен Карри