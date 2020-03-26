Варнава и Гудков зажгли под хит Little Big

Артисты предстали в образе диско-танцоров и станцевали под Uno.

Российская актриса Екатерина Варнава и телеведущий Александр Гудков зажгли под песню Little Big Uno. Забавный ролик опубликовала на своей странице в Instagram Варнава.

"Раскачаем ПЯТНИЦУ ... скоро новое шоу", - подписала она свой пост.

На записи можно увидеть двух диско-танцоров, которые повторяют движения из знаменитого клипа рейв-группы Little Big. За сутки запись Варнавы собрала более 1,4 млн просмотров. В комментариях подписчики артистки признаются, что это едва ли не лучшая версия клипа, и жалеют, что Little Big не пригласили их на подтанцовку.

"С какого дубля сняли? Мне кажется, там ржали все и постоянно", - написал один. "Надеюсь? Гудок помыл руки? прежде чем в рот палец засунуть", - пошутила другая. "Кажется, я могу смотреть на это вечно", - поделилась своим мнением подписчица.

Тем временем оригинальная версия клипа на песню Uno набрала на YouTube более 45 млн просмотров. С этой композицией группа должна была представлять Россию на "Евровидении-2020". Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. В настоящий момент организаторы рассматривают возможность проведения мероприятия онлайн.

Видео: Instagram / kativarnava