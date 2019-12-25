"Евровидение-2020" могут провести в режиме онлайн

Но при этом конкурсная составляющая будет отменена.

Организаторы "Евровидения-2020" рассматривают возможность проведения конкурса, отмененного из-за коронавируса, в режиме онлайн. Об этом сообщил Европейский вещательный союз на официальной странице в Instagram.

Организаторы отмечают, что если выступления онлайн все же состоятся, то в них будет исключена конкурсная составляющая. Оргкомитет конкурса в ближайшие месяцы хочет оказать честь и почет исполнителям и песням, которые должны были представлять свои страны в этом году.

Конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Видео: YouTube/ Eurovision Song Contest