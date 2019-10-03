Россияне стали чаще оставлять чаевые онлайн

Отмечается, что в основном безналичные чаевые оставляют путешествующие по России туристы.

Граждане России стали чаще оставлять чаевые онлайн. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя сервиса "Нетмонет".

Отмечается, что в основном безналичные чаевые оставляют путешествующие по России туристы. В отелях средний чек за год показал рост на 31%, а в магазинах показатель поднялся на 25%. По данным сервиса "Плавно", средний чек в ресторанах вырос сразу на 65%. Кроме того, пользователи сервиса в первом полугодии оставляли чаевые онлайн 3,5 млн раз.

Фото: pxhere.com