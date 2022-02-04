Отмечается, что в июле 2025 года в стране подешевело большинство продуктов.

В России назвали самый подешевевший социально значимый продукт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний розничной торговли.

Отмечается, что в июле 2025 года в стране подешевело большинство социально значимых продуктов. Самым подешевевшим продуктом стал картофель. Его стоимость снизилась на 36,2%. Также упала цена на капусту (-34,7%), свеклу (-29,3%) и морковь (-29,2%).

Фото: pxhere.com