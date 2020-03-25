Клип Little Big на песню Uno набрал более 45 млн просмотров

Группа должна была представить эту композицию на "Евровидении-2020".

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал более 45 млн просмотров на YouTube. С этой композицией музыканты должны были представлять Россию на "Евровидении-2020".

Напомним, 18 марта организаторы "Евровидения" заявили об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса. Конкурс должен был состояться в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. Ожидается, что в 2021 году мероприятие пройдет все там же, а свои страны смогут представлять все те же музыканты. Однако заявленные в 2020 году песни не смогут войти в следующую конкурсную программу. В настоящий момент рассматривается возможность проведения "Евровидения" онлайн.

Ранее солист Little Big Илья Прусикин назвал адом съемки клипа для "Евровидения". Об участии в конкурсе музыканты узнали только 2 марта. В результате ролик пришлось снимать за пять дней.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest