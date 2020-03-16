Солист Little Big назвал адом съемки клипа для "Евровидения"

По словам Ильи Прусикина, им "пришлось попотеть".

Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал о съемках клипа к "Евровидению". По словам музыкантам, им "пришлось попотеть". "Мы прям были в аду", - отметил певец в эфире программы "Вечерний Ургант".

По словам Прусикина, об участии в конкурсе музыканты узнали только 2 марта. В результате ролик пришлось снимать за пять дней. При этом сама песня "Uno" появилась еще в январе, и была написана не для "Евровидения".

Новый клип Little Big на песню "Uno" стал самым популярным среди всех клипов участников "Евровидения-2020". За три дня ролик собрал на официальном YouTube-канале конкурса около 24 млн просмотров.

В клипе присутствуют семь человек, четверо из которых являются участниками группы – Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. Еще трое – солист группы The Hatters Юрий Музыченко, участница группировки "Ленинград" Флорида Чантурия и танцор Дмитрий Красилов.

Как и заявляли ранее музыканты, композиция, действительно, получилась "зажигательной и с латиноамериканским звучанием".

"Потребуется больше, чем одна "Маргарита".

Я буду звать тебя своей милой сеньоритой.

В конце этого вечера я уйду только с тобой.

Все, что тебе сейчас нужно, – быть готовой к действиям", - поется в первом куплете.

В этом году "Евровидение" пройдет 12-16 мая в Нидерландах. По итогам жеребьевки, российская рэйв-группа Little Big выступит в первой части первого полуфинала музыкального конкурса.

Ранее мы писали, что в Германии оценили шансы LIttle Big на победу в "Евровидении".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest