В Германии оценили шансы LIttle Big на "Евровидении"

Российская группа имеет довольно много поклонников в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии.

Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин (Andre Ballin) оценил шансы на победу российской группы Little Big в "Евровидении". Он отметил, что они достаточно высоки.

По словам Баллина, у Little Big довольно много поклонников в Европе, в особенности во Франции, Бельгии и Швейцарии. Кроме того, песня, с которой будут выступать россияне, может стать такой же вирусной, как Skibidi.

Также журналист напомнил о недавно запущенном флешмобе. Его участники должны с максимально серьезными лицами повторять все движения музыкантов.

По мнению немецкого журналиста, участие Little Big в песенном конкурсе – это абсолютная смена российского стиля. По его словам, ранее РФ слишком серьезно и пафосно относилась к выбору исполнителей. "Победа значила для россиян почти столько же, сколько для немцев победа на чемпионате Европы по футболу", - отметил автор статьи.

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. По итогам жеребьевки, российская рэйв-группа Little Big выступит в первой части первого полуфинала. Россияне представят зажигательную песню с латиноамериканским звучанием Uno.

Ранее мы писали, что клип Little Big на песню Uno набрал почти 1,5 млн просмотров за 12 часов. В настоящий момент он собрал уже около 24 млн просмотров.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest