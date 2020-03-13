Клип Little Big на песню Uno набрал почти 1,5 млн просмотров за 12 часов

С этой композицией группа выступит на "Евровидении".

Клип на песню Uno, с которой Little Big будет представлять Россию на "Евровидении", набрал почти 1,5 млн просмотров с момента публикации на YouTube.

В ролике зрители могут увидеть семь человек. Четыре из них являются участниками группы – Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. Еще трое – солист группы The Hatters Юрий Музыченко, участница группировки "Ленинград" Флорида Чантурия и танцор Дмитрий Красилов.

Песня Uno исполняется в основном на английском языке, однако в припеве можно услышать испанские слова. Как и заявляли музыканты, композиция, действительно, получилась "зажигательной и с латиноамериканским звучанием". Известно, что она была написана во время отдыха группы в январе. Изначально ее писали не для "Евровидения".

"Потребуется больше, чем одна "Маргарита".

Я буду звать тебя своей милой сеньоритой.

В конце этого вечера я уйду только с тобой.

Все, что тебе сейчас нужно, – быть готовой к действиям", - поется в первом куплете.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" будет проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме. По итогам жеребьевки, российская рэйв-группа Little Big выступит в первой части первого полуфинала музыкального конкурса.

Ранее мы писали, что организаторы "Евровидения" могут сменить формат из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest