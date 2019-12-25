Умер российский журналист Forbes Сергей Мингазов

В начале 2026 года у него обнаружили рак.

Журналист издания Forbes Сергей Мингазов скончался в ночь на 2 июля. Об этом сообщили на сайте издания.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Мингазов боролся несколько месяцев. Несмотря на тяжелый диагноз журналист трудился практически до последних дней.

В некрологе коллеги отзывались о Мингазове, как о человеке, который был предан своему делу. По их словам, журналист оставался стойким даже в самые сложные периоды. Редакция выразила свои соболезнования его близким.

Сергей Мингазов работал в нескольких крупных деловых изданиях, таких как "Коммерсант" и "Ведомости". В команде Forbes он занимал пост ночного редактора новостей. Кроме того, он передавал свой опыт студентам.

В апреле 2024 года против Мингазова возбудили уголовное дело. Его обвинили в публикации фейков о ВС России и отправили под домашний арест. Прокуратура требовала для обвиняемого шесть лет тюрьмы. В итоге, суд в Хабаровске приговорил журналиста к штрафу в 700 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что умер телеведущий Владимир Молчанов.

Фото: Magnific