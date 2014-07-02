Телеведущий Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет

Российский телеведущий, автор передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет. Соответствующее заявление аудитории через Telegram-канал сделал его друг, журналист и писатель Юрий Рост. Информация о причинах гибели деятеля культуры и искусств уточняется.

Владимир Кириллович умер. Юрий Рост, журналист и писатель

Напомним, что Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. Его отцом стал композитор Кирилл Молчанов (1922-1982), а матерью - Марина Пастуховой-Дмитриевой (1917-2001). В 1973 году будущий деятель культуры окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности "Нидерландский язык и литература". В период с 1973 по 1986 год он работал в агентстве печати "Новости" редактором, переводчиком, корреспондентом на территории Нидерландов. В 1987 году он стал работать над выпуском "Времени",а известность Владимиру Молчанову принесла программа "До и после полуночи". Также он был ведущим программ "Время", "90 минут", "120 минут" В 2000-х годах на разных телеканалах Владимир Молчанов вел в эфире такие проекты как Частная жизнь" (телеканал "Россия"), "Полуночники" и "По душам с Владимиром Молчановым" (телеканал "Мир"), "До и после..." (телеканал "Ностальгия"). Он занимался также программами, выходившими на латвийском телевидении. Ведущий отмечен такими профессиональными наградами, как премия ТЭФИ в категории "Интервьюер" в 2001 году, лауреатом премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в 2001 году, премией "Радиомания" в номинации "Лучший ведущий программы или шоу" в 2006 году. Дополнительно ему вручали орден Почета в 2011 году.

