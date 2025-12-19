РКН планирует внедрить фильтрацию интернет-трафика с применением ИИ

Авторы Forbes раскрыли подробности плана по цифровизации в России.

Роскомнадзор планирует в 2026 году создать и внедрить на территории страны механизм фильтрации интернет-трафика с использованием инструментов машинного обучения, включая искусственный интеллект. Соответствующими сведениями с читателями поделились журналисты из издания Forbes, ознакомившиеся с планом цифровизации профильного надзорного ведомства. По данным СМИ, на вышеуказанные цели чиновники выделяют 2,27 миллиарда рублей. В настоящее время план по цифровизации РКН направлен на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. Документ находится там с 26 декабря 2025 года.

Мы не можем ничего нового сказать по теме. комментарий от РКН

Источник, близкий к аппарату вице-премьера Дмитрия Григоренко, пояснил авторам из Forbes, что с прошлого года федеральные ведомства обязаны отчитываться по проектам, связанным с внедрением ИИ-технологий. Сейчас РКН может стремиться использовать машинное обучение для более эффективного выявления запрещенного контента и VPN-сервисов в онлайн-пространстве. Эксперт добавил, что не очевидным остается вопрос о том, насколько это решение будет выполнимо на практике и эффективно с точки зрения финансов. В текущий момент фильтрацию интернет-трафика обеспечивают технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). РКН устанавливает и обслуживает ТСПУ на сетях мобильных операторов. Дополнительно в России функционирует реестр запрещенных сайтов.

