Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год

Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова упало в 2,6 раза в 2026 году. Об этом сообщает издание Forbes.

Нынешнее состояние Дурова оценивается в 6,6 млрд долларов. Годом ранее оно составляло 17,1 млрд долларов. Эксперты связывают такое падение с ухудшением конъюнктуры рынка и другими факторами. Они привели в пример мессенджер Snapchat, который имеет примерно столько же ежемесячных активных пользователей, сколько и Telegram. Речь идет о цифре в один миллиард.

Отметим, что Павел Дуров попал в рейтинг Forbes в 2016 году с состоянием в 600 млн долларов. В 2021 году его состояние достигло пиковых 17,2 млрд долларов.

