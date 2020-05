Альтернативное жюри назвало место Little Big на "Евровидении"

Вместо полноценного концерта организаторам конкурса пришлось ограничиться телешоу.

В субботу, 16 мая, вместо гранд-финала "Евровидение-2020" на фоне пандемии зрители могли увидеть телешоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"). Многих разочаровал такой формат конкурса, поскольку не было традиционного голосования, накала эмоций и борьбы между конкурсантами. "Победителей нет, ничего нет, что за дела вообще?!" – шутливо прокомментировал ситуацию обозреватель Би-Би-Си Грэм Нортон.

Между тем в разных странах образовалось альтернативное жюри, которое выбрало наиболее достойных претендентов на победу. Проанализировав порядка 15 неофициальных голосований в 11 странах "Европы", издание "МК" пришло к выводу, что российская рейв-группа Little Big нигде не заняла первое место. Максимум вторая позиция в Норвегии, где лидером стал представитель Исландии. Худший результат у Little Big на площадке WiWiBlogs, где музыкантов опустили на 13 место. В тройке лидеров часто мелькали Виктория из Болгарии, Gjon"s Tears из Швейцарии, исландцы Daði og Gagnamagnið и The Rooр из Литвы.

Российские певцы, например, Дима Билан ставил на болгарскую певицу и отметил также претендентов из Мальты и Швейцарии. Анита Цой верила в победу Little Big и The Roop. Лена Катина болела за Швецию.

Ранее было определено место проведения Евровидения в 2021 году.

Видео: YouTube / Little Big