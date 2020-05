"Евровидение-2020": где посмотреть финал, как голосовать

В этом году международный музыкальный конкурс "Евровидение" перенесли в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. В субботу, 16 мая, в 22:00 по московскому времени состоится финал. Зрителей ждет настоящее виртуальное шоу, в котором примут участие победители прошлых лет.

Главной площадкой "Евровидения-2020" стал официальный YouTube-канал конкурса. Традиционная синхронная телеверсия будет транслироваться в 45 странах. В России концерт можно будет посмотреть на Первом канале. Шоу-программа "Евровидение: Europe shine a light" ("Европа зажигает свет") будет длиться 2 часа. Комментировать зрелище будут музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта и телеведущая Яна Чурикова.

Литл Биг Евровидение 2020

В этом году на конкурсе будут прокручиваться не полные версии клипов участников, а лишь нарезки самых ярких фрагментов по 30 секунд. Зрителям покажут выступления всех 41 конкурсантов, в том числе и российской рейв-группы Little Big. На онлайн-концерте артисты представят акустический вариант песни Uno.

Собственное исполнение композиции записал каждый конкурсант. Организаторы свели все в единый трек. Кроме того, на "Евровидении-2020" выступят звезды прошлых лет, в их числе швед Монс Сельмерлёв, израильтянка Нетта Барзилай и голландец Дункан Лоренс. Они исполнят победную песню "Евровидения-1997" Love Shine A Light ("Любовь излучает свет") группы Katrina and the Waves.

Евровидение голосование

В этом году голосования не будет, как и официального победителя. Однако лидера смогут определить по числу просмотров. Об этом заявил музыкальный обозреватель издания "Аргументы и факты" Владимир Полупанов в интервью радио Sputnik.

Судя по числу просмотров видео участников, размещенных на официальном сайте "Евровидения", главным фаворитом 2020 года является группа Little Big. С момента публикации их зажигательный клип набрал более 94 млн просмотров и 2,2 млн отметок "Нравится". По словам музыкального критика Артура Гаспаряна, такого в истории музыкального конкурса еще не было.

Кроме Little Big Гаспарян также выделил представителей Румынии, Италии, Исландии, Швейцарии, Литвы и Болгарии. Сами Little Big считают своими главными конкурентами группу Daði & Gagnamagnið из Исландии, литовскую поп-группу The Roop и болгарскую певицу Викторию Георгиеву.

Евровидение 2021

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен был состояться в концертно-спортивном комплексе Ahoy в Роттердаме. Однако из-за пандемии коронавируса все отменилось. Ожидается, что в 2021 году страной-хозяйкой также останутся Нидерланды. Участниками конкурса станут те же музыканты, которые должны были представлять свои страны в 2020 году. Однако им нельзя будет исполнять песни этого года.

Little Big надеются, что их позовут на конкурс в 2021 году. Фронтмен коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская признались, что ждут приглашения. Однако они "ни в коем случае" не обидятся, если этого не произойдет.

