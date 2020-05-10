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Little Big готовы выступить на "Евровидении-2021"

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В этом году конкурс отменили из-за коронавируса.

Петербургская группа Little Big, выбранная Россией на "Евровидение-2020", готова представить страну в следующем году. Об этом сами участники группы сообщили в интервью, на YouTube-канале "Евровидения".

Фронтмен коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская признались, что согласятся отправиться на конкурса, если их вновь позовут.

Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то
Little Big

Музыканты также добавили, что в России очень много достойных артистов, которым участие в конкурсе поможет "раскрыться и показать себя миру". 

Напомним, "Евровидение-2020" было решено отменить из-за пандемии коронавируса

Также рекомендуем посмотреть новый клип Little Big на песню "Hypnodancer".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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