Little Big готовы выступить на "Евровидении-2021"

Петербургская группа Little Big, выбранная Россией на "Евровидение-2020", готова представить страну в следующем году. Об этом сами участники группы сообщили в интервью, на YouTube-канале "Евровидения".
Фронтмен коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская признались, что согласятся отправиться на конкурса, если их вновь позовут.
Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то
Little Big
Музыканты также добавили, что в России очень много достойных артистов, которым участие в конкурсе поможет "раскрыться и показать себя миру".
Напомним, "Евровидение-2020" было решено отменить из-за пандемии коронавируса.
Также рекомендуем посмотреть новый клип Little Big на песню "Hypnodancer".
Видео: YouTube / Eurovision Song Contest
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