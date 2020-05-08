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Little Big выпустили новый клип на песню Hypnodancer

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За несколько часов ролик набрал более 24 тысяч просмотров.

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкантов.

В период самоизоляции Little Big  продолжает плодотворно работать и выпускать новые треки и клипи. За несколько часов ролик набрал более 24 тысяч просмотров и 8,4 тысяч отметок "Нравится".

Действие в новом клипе разворачивается в казино. Солист Илья Прусикин садится за игральный стол и начинает гипнотизировать своих соперников.

"Идет хрен знает какой день карантина, Литл Биг: пляшут как бешеные", - написал один из комментаторов под клипом. "Бесит когда спокойно сидишь в казино, а тут приходит Ильич и начинает гипнотизировать", - пошутил другой. "По картинке: нечего не понял, по названию: всеровно нечего не понял, по видео: мой мозг взорвался", - заявил третий. (Вся орфография и пунктуация были сохранены – прим. Ред.)

Ранее мы писали, что Нагиев исполнил танец "пухляша" из Little Big.

Видео: YouTube / Little Big

Теги: little big, youtube, новый клип
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Музыка,

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