Нагиев исполнил танец "пухляша" из Little Big

Актер и танцор устроили баттл. Видео просмотрели почти 2,5 миллиона человек.

Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram видео, на котором пытается повторить движения Дмитрия Красилова, который стал популярен после участия в клипе Little big на песню Uno.

Актер и танцор устраивают баттл. Каждый показывает танцевальные движения, пока второй наблюдает, лежа на диване. "Пухляш" явно справляется с поставленной задачей явно лучше.

Шуточное видео набрало уже 2,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев.

Ранее пухляш из клипа Little Big показал упражнения для растяжки.

Видео: Instagram/ nagiev.universal