Нагиев исполнил танец "пухляша" из Little Big

Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram видео, на котором пытается повторить движения Дмитрия Красилова, который стал популярен после участия в клипе Little big на песню Uno.
Актер и танцор устраивают баттл. Каждый показывает танцевальные движения, пока второй наблюдает, лежа на диване. "Пухляш" явно справляется с поставленной задачей явно лучше.
Шуточное видео набрало уже 2,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев.
Ранее пухляш из клипа Little Big показал упражнения для растяжки.
Видео: Instagram/ nagiev.universal
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