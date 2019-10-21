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nastya960
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Нагиев исполнил танец "пухляша" из Little Big

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Актер и танцор устроили баттл. Видео просмотрели почти 2,5 миллиона человек.

Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram видео, на котором пытается повторить движения Дмитрия Красилова, который стал популярен после участия в клипе Little big на песню Uno.

Актер и танцор устраивают баттл. Каждый показывает танцевальные движения, пока второй наблюдает, лежа на диване. "Пухляш" явно справляется с поставленной задачей явно лучше.

Шуточное видео набрало уже 2,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев.

Ранее пухляш из клипа Little Big показал упражнения для растяжки.

Видео: Instagram/ nagiev.universal

 

 

Теги: дмитрий красилов, дмитрий нагиев, пухляш
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 11:06

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