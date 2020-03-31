Пухляш из клипа Little Big показал упражнения для растяжки

Танцор решил приобщить своих поклонников к спорту.

Танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, снявшийся в клипе Little Big на песню Uno, показал поклонникам, вынужденным сидеть на самоизоляции, упражнения для растяжки. Ролик опубликован на YouTube-канале Пухляша.

"Доброе утро! Проснулись? Тогда скорей разминаться. Сегодня хочу вам предложить немножечко потянуться", - написал артист.

На видео энергичный танцор показал движения, которые помогут подготовить мышцы к растяжке и немного размяться. Разминка прошла бодро, а многие подписчики поблагодарили активиста за полезные советы в комментариях.

Пухляш должен был поехать вместе с Little Big на "Евровидение-2020". Однако из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести конкурс на следующий год.

Ранее мы подробно рассказывали о Дмитрии Красилове.

Видео: YouTube / Дима БЕЛКА