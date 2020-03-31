Пухляш из клипа Little Big показал упражнения для растяжки

Танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, снявшийся в клипе Little Big на песню Uno, показал поклонникам, вынужденным сидеть на самоизоляции, упражнения для растяжки. Ролик опубликован на YouTube-канале Пухляша.
"Доброе утро! Проснулись? Тогда скорей разминаться. Сегодня хочу вам предложить немножечко потянуться", - написал артист.
На видео энергичный танцор показал движения, которые помогут подготовить мышцы к растяжке и немного размяться. Разминка прошла бодро, а многие подписчики поблагодарили активиста за полезные советы в комментариях.
Пухляш должен был поехать вместе с Little Big на "Евровидение-2020". Однако из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести конкурс на следующий год.
Ранее мы подробно рассказывали о Дмитрии Красилове.
Видео: YouTube / Дима БЕЛКА
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